Улан-Удэ, , 08:06 — REGNUM В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за период пандемии достигло 20 156. За минувшие сутки зарегистрировано 243 новых носителя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Большинство из них были обследованы после появления симптомов ОРВИ и пневмонии. В списке контактных лиц числятся более 4,6 тыс. человек.

Выписаны из больниц с выздоровлением к настоящему времени 15 460 пациентов, в том числе 388 за последние сутки. В стационарах остаются почти 2 тыс. больных, 106 из которых находятся в реанимации. 58 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2889 коек, занято — 1987, свободно — 902 койки. Занятость коечного фонда составляет 68,8%», — отметили в штабе.

За сутки также зарегистрировано девять летальных случаев среди носителей коронавируса. Таким образом, всего в республике от COVID-19 скончались 465 человек.

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