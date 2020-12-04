Буэнос-Айрес, , 08:01 — REGNUM За истекшие сутки в Аргентине было выявлено свыше 7,6 тыс. случаев новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщает минздрав страны.

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По информации министерства, за последние 24 часа в стране выявили 7629 заразившихся SARS-CoV-2 и в результате этого их общее число стало составлять 1 447 732.

Также сообщается, что за этот же период в Аргентине от COVID-19 скончались 149 пациентов и потому суммарное количество летальных исходов достигло 39 305.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,2 млн человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Аргентине за сутки было выявлено свыше 7,5 тыс. новых заразившихся коронавирусной инфекцией.