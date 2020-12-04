Москва, , 08:00 — REGNUM Националист Максим Марцинкевич (Тесак) оставил перед своей смертью в СИЗО-3 Челябинска еще одну, третью по счету, записку, сообщил его адвокат Алексей Михальчик.

По его словам, об этом указано в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти заключенного. Документ от следственных органов получил по почте отец Марцинкевича.

«При исследовании трупа Марцинкевича в помещении Челябинского областного бюро судебно-медицинской экспертизы у него в ротовой полости обнаружена еще одна предсмертная записка, завернутая в полимерный материал, написанная Марцинкевичем М. С.», — говорится в постановлении, которое адвокат процитировал РИА Новости.

В этом послании националист написал, что дал ложные показания против себя и не совершал убийств, о которых он заявил.

«Из ее содержания следует, что он убийства, о совершении которых дал признательные показания, не совершал, себя, а также иных лиц, указанных в его показаниях, оговорил», — отмечается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Максим Марцинкевич был найден мертвым в камере в СИЗО-3 Челябинска, где находился на пересылке. Через несколько месяцев он должен был выйти на свободу. Ранее было известно о двух записках, которые Марцинкевич оставил перед своей смертью.

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