Пермь, , 07:53 — REGNUM В Пермском крае коррекционные школы, расположенные в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском, переходят на очное обучение. Несмотря на то, что для детей с ограниченными возможностями здоровья применялся индивидуальный подход, сочетались различные формы работы, их обучение с применением дистанционных технологий — процесс сложный, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Остальные школьники продолжают получать образование в дистанционном формате. Напомним, в пяти города региона ученики среднего и старшего звеньев школ с 16 ноября учатся дистанционно. Это связанно с ухудшением эпидобстановки. Планируется, что ограничительная мера будет действовать 28 дней.

Добавим, в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском студентам ссузов разрешили проходить очно производственную практику, а коррекционным школам отменили дистанционный формат обучения.

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