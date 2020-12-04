Кемерово, , 07:50 — REGNUM В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 декабря, за прошедшие сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 172 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 45, Кемерово — 37, Белово — 18, Осинники — 13, Междуреченск — девять, Прокопьевск — девять, Таштагольский МР — восемь, Березовский — шесть, Тайга — четыре, Юрга — четыре, Ленинск-Кузнецкий МО — четыре, Яшкинский МО — четыре, Киселевск — три, Ленинск-Кузнецкий — три Анжеро-Судженск — два, Новокузнецкий МР — два, Топкинский МО — два, Беловский МР — один, Прокопьевский МО — один, Промышленновский МО — один, Яйский МО — один», — уточняется в оперативном сообщении. За это же время 173 пациента выздоровели, четверо скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 21 645 случаев заражения коронавирусом, 17 999 человек выздоровели, 391 пациент скончался, медицинскую помощь получают 3255 пациентов с диагнозом COVID-19.