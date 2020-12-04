Тюмень, , 07:46 — REGNUM Тюменские родители требуют отменить дистанционное обучение. Они просят депутатов и прокуратуру поддержать их, сообщает портал 72.ru.

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Инициативная группа тюменских родителей сообщает, что дети с дистанционным обучением выпали из социума. Кроме того, не все семьи могут обеспечить место для удалённого обучения, и постоянное нахождение в четырёх стенах квартиры негативно влияет на физическое состояние школьников.

Вместе с дистанционкой у работающих родителей появилась дополнительная нагрузка — разъяснение учебного материала и контроль ха его освоением. Фактически дети перешли на домашнее обучение членами семьи.

Напомним, дистанционное обучение в Тюменской области в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу продлено до 7 декабря 2020 года.