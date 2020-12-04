Пермь, , 07:43 — REGNUM В пяти городах Пермского края (Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском) студентам техникумов и колледжей разрешили очное прохождение практики. Такое решение принял оперштаб по борьбе с COVID-19, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Производственную практика организуют с соблюдением всех мер безопасности на предприятиях, которым разрешено работать в этот период. По словам главы минобра региона Раисы Кассиной, в системе среднего профессионального образования практическая часть занятий составляет не менее 50% от учебного плана.

«Получение качественного среднего образования невозможно без производственной практики. Студенты должны владеть не только теоретическими знаниями, но и практическими навыками. Для многих специальностей прохождение практики в онлайн-режиме стало проблематичным или просто невозможным, например, токарю абсолютно бессмысленно выходить на дистанционную практику», — сказала министр.

Напомним, в пяти крупных города Прикамья из-за ухудшения эпидобстановки с 16 ноября учеников 5−11-х классов, студентов ссузов перевели на дистанционное обучение.

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