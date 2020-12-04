Нижний Новгород, , 07:38 — REGNUM Заместитель полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Буренков провёл совещание по общественно-политическому развитию Марий Эл и Ульяновской области. Обсуждение прошло в режиме видео-конференц-связи, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе приволжского полпреда.

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В обсуждении приняли участие главные федеральные инспекторы и руководители внутриполитических и информационных блоков правительств Марий Эл и Ульяновской области. Отмечается, что были обсуждены ход реализации национальных проектов, борьба с коронавирусом и вопросы экологии, в том числе ликвидация свалок и сохранение лесопарковых зон. Также были подведены первые итоги работы Центров управления регионом.

Особое внимание было уделено взаимодействию с представителями НКО, распространению лучшего опыта участия в президентских и региональных грантовых конкурсах. В этом году регионы Поволжья стали лидерами по объёму финансирования поддержанных проектов.

Игорь Буренков подчеркнул, что власть должна оперативно давать комплексную и полезную информацию, реагировать на запросы и проблемы жителей, в том числе в соцсетях и местной прессе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее предпринимателей из девяти регионов Поволжья приняли на совместном приёме уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов и заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев. Были приняты в онлайн-режиме 14 предпринимателей из девяти регионов, в том числе по две жалобы поступило из Чувашии и Башкирии.

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