#МыВместе: в Оренбурге спортсмены-паралимпийцы пришли на помощь врачам
В Оренбурге спортсмены с ограниченными возможностями здоровья на помощь медикам пришли спортсмены — паралимпийцы. Игроки успешного следж-хоккейного клуба «Ястребы» в декаду инвалидов развозят на своих автомобилях бесплатные антиковидные лекарства горожанам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении ОНФ.
В Москве открыли электронную запись на прививку от COVID-19
Жители Москвы, постоянно контактирующие с многие людьми по долгу службы, могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции в режиме онлайн. Сообщение об этом опубликовано 4 декабря на портале столичной мэрии.
«В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска», — пояснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
На Ставрополье продлили «дистанционку» для студентов
Студенты вузов и ссузов на Ставрополье продолжат учиться удаленно из-за ситуации с коронавирусом. Глава региона Владимир Владимиров своим постановлением продлил для них «дистанционку» до 6 февраля 2021 года.
В Забайкалье растёт число тяжелобольных пациентов с COVID-19
Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 20 558 человек, причём 262 из них добавились только за последние сутки.
98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Туве
В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время пандемии достигло 12 867.
На Северном Кавказе всех военных медиков привили от COVID-19
На Северном Кавказе 3 декабря провели вакцинацию от COVID-19 военным медикам. Первая партия вакцины в количестве 1,2 тыс. доз поступила в военные госпитали Южного военного округа за день до этого. Привиты медицинские специалисты 412 госпиталя Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе округа.
На Сахалине растёт смертность от COVID-19
В пятницу, 4 декабря, стало известно ещё об одной жертве COVID-19 на Сахалине. Как написал в своём телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко скончался мужчина 1950 года рождения.
В Югре приняли роды у пациентки с COVID-19 в госпитале
В ковидном госпитале города Югорска впервые приняли роды у пациентки с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.
В Прикамье назвали муниципалитеты с высоким ростом заболеваемости COVID-19
В Пермском крае в течение последней недели (25 ноября — 2 декабря) в шести муниципальных образования отмечен рост заболеваемости COVID-19 выше обычного. В Октябрьском округе выявлено 64 случая, в Березовском округе — 59, в Ординском городском округе — 57, в Осинском — 109, в Очерском — 94, в Кунгурском районе и Кунгуре — 289. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 доложил глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев, сообщает пресс-служба краевой администрации.
«Это большие показатели для этих территорий. Их главам необходимо в первую очередь усилить контроль. Важно понимать, что пандемия — она общая, если всем вместе с ней не бороться, то ничего не получится. Что касается санитарных мер, то они простейшие: наличие масок, соблюдение дистанции, наличие ламп и дезсредств, — это невозможно не увидеть», — подчеркнул главный санитарный врач Прикамья.
Губернатор Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства, министру территориального развития Александру Борисову проработать вопрос усиления контроля противоэпидемического режима с глава муниципальных образований, где зафиксирована высокая заболеваемость.
Число случаев COVID-19 в Бурятии перевалило за 20 тысяч
В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за период пандемии достигло 20 156. За минувшие сутки зарегистрировано 243 новых носителя.
В Москве на портале mos.ru стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 — но пока что только для учителей, врачей и социальных работников.
В Минпромторге РФ заявили о том, что объём выпуска вакцины «Cпутник V» в России в ближайшее время достигнет 2 млн доз. Это, по словам представителей министерства, позволит начать вакцинацию населения.
В Еврейской АО от COVID-19 скончался ещё один человек
В Еврейской автономной области за последние сутки выявили ещё 30 новых случаев заражения коронавирусом, 18 пациентов выписались в связи с выздоровлением, один человек скончался от COVID-19.
В Узбекистан поступили образцы вакцины «Спутник V» для проведения испытаний и последующего промышленного производства, сообщает Минпромторг РФ.
В Прикамье коррекционные школы переходят на очное обучение
В Пермском крае коррекционные школы, расположенные в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском, переходят на очное обучение. Несмотря на то, что для детей с ограниченными возможностями здоровья применялся индивидуальный подход, сочетались различные формы работы, их обучение с применением дистанционных технологий — процесс сложный, сообщает пресс-служба краевой администрации.
В Кузбассе скончались ещё четыре пациента с коронавирусом
В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 декабря, за прошедшие сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 172 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
Тюменские родители требуют вернуть детей в школы
Тюменские родители требуют отменить дистанционное обучение. Они просят депутатов и прокуратуру поддержать их, сообщает портал 72.ru.
Инициативная группа тюменских родителей сообщает, что дети с дистанционным обучением выпали из социума. Кроме того, не все семьи могут обеспечить место для удалённого обучения, и постоянное нахождение в четырёх стенах квартиры негативно влияет на физическое состояние школьников.
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе своего видеообращения на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвящённом COVID-19, осудил попытки политизировать пандемию коронавируса.
«Осуждаем стремление ряда государств и интеграционных объединений политизировать пандемию COVID-19 по целому ряду вопросов, включая вакцинацию населения. Антисолидарные решения могут отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер», — сказал Мурашко.