4 Декабря
 
8:43

#МыВместе: в Оренбурге спортсмены-паралимпийцы пришли на помощь врачам

В Оренбурге спортсмены с ограниченными возможностями здоровья на помощь медикам пришли спортсмены — паралимпийцы. Игроки успешного следж-хоккейного клуба «Ястребы» в декаду инвалидов развозят на своих автомобилях бесплатные антиковидные лекарства горожанам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском отделении ОНФ.

8:41

В Москве открыли электронную запись на прививку от COVID-19

Жители Москвы, постоянно контактирующие с многие людьми по долгу службы, могут записаться на прививку от коронавирусной инфекции в режиме онлайн. Сообщение об этом опубликовано 4 декабря на портале столичной мэрии.

«В первую очередь по поручению президента России и мэра Москвы мы вакцинируем основные группы риска», — пояснила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

8:39

На Ставрополье продлили «дистанционку» для студентов

Студенты вузов и ссузов на Ставрополье продолжат учиться удаленно из-за ситуации с коронавирусом. Глава региона Владимир Владимиров своим постановлением продлил для них «дистанционку» до 6 февраля 2021 года.

8:30

В Забайкалье растёт число тяжелобольных пациентов с COVID-19

Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 4 декабря, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 20 558 человек, причём 262 из них добавились только за последние сутки.

8:27

98 новых случаев заражения коронавирусом выявлено в Туве

В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 98 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за всё время пандемии достигло 12 867.

8:23

На Северном Кавказе всех военных медиков привили от COVID-19

На Северном Кавказе 3 декабря провели вакцинацию от COVID-19 военным медикам. Первая партия вакцины в количестве 1,2 тыс. доз поступила в военные госпитали Южного военного округа за день до этого. Привиты медицинские специалисты 412 госпиталя Минобороны РФ, сообщили в пресс-службе округа.

8:19

На Сахалине растёт смертность от COVID-19

В пятницу, 4 декабря, стало известно ещё об одной жертве COVID-19 на Сахалине. Как написал в своём телеграм-канале губернатор области Валерий Лимаренко скончался мужчина 1950 года рождения.

8:12

В Югре приняли роды у пациентки с COVID-19 в госпитале

В ковидном госпитале города Югорска впервые приняли роды у пациентки с COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

8:12

В Прикамье назвали муниципалитеты с высоким ростом заболеваемости COVID-19

В Пермском крае в течение последней недели (25 ноября — 2 декабря) в шести муниципальных образования отмечен рост заболеваемости COVID-19 выше обычного. В Октябрьском округе выявлено 64 случая, в Березовском округе — 59, в Ординском городском округе — 57, в Осинском — 109, в Очерском — 94, в Кунгурском районе и Кунгуре — 289. Об этом на заседании оперативного штаба по борьбе с COVID-19 доложил глава регионального Роспотребнадзора Виталий Костарев, сообщает пресс-служба краевой администрации.

«Это большие показатели для этих территорий. Их главам необходимо в первую очередь усилить контроль. Важно понимать, что пандемия — она общая, если всем вместе с ней не бороться, то ничего не получится. Что касается санитарных мер, то они простейшие: наличие масок, соблюдение дистанции, наличие ламп и дезсредств, — это невозможно не увидеть», — подчеркнул главный санитарный врач Прикамья.

Губернатор Дмитрий Махонин поручил заместителю председателя правительства, министру территориального развития Александру Борисову проработать вопрос усиления контроля противоэпидемического режима с глава муниципальных образований, где зафиксирована высокая заболеваемость.

8:06

Число случаев COVID-19 в Бурятии перевалило за 20 тысяч

В Бурятии число подтверждённых случаев заражения коронавирусом за период пандемии достигло 20 156. За минувшие сутки зарегистрировано 243 новых носителя.

8:05

В Москве на портале mos.ru стартовала запись на вакцинацию от COVID-19 — но пока что только для учителей, врачей и социальных работников.

8:00

В Минпромторге РФ заявили о том, что объём выпуска вакцины «Cпутник V» в России в ближайшее время достигнет 2 млн доз. Это, по словам представителей министерства, позволит начать вакцинацию населения.

7:58

В Еврейской АО от COVID-19 скончался ещё один человек

В Еврейской автономной области за последние сутки выявили ещё 30 новых случаев заражения коронавирусом, 18 пациентов выписались в связи с выздоровлением, один человек скончался от COVID-19.

7:57

В Узбекистан поступили образцы вакцины «Спутник V» для проведения испытаний и последующего промышленного производства, сообщает Минпромторг РФ.

7:53

В Прикамье коррекционные школы переходят на очное обучение

В Пермском крае коррекционные школы, расположенные в Перми, Кунгуре, Березниках, Соликамске, Чайковском, переходят на очное обучение. Несмотря на то, что для детей с ограниченными возможностями здоровья применялся индивидуальный подход, сочетались различные формы работы, их обучение с применением дистанционных технологий — процесс сложный, сообщает пресс-служба краевой администрации.

7:50

В Кузбассе скончались ещё четыре пациента с коронавирусом

В Кемеровской области, по состоянию на 11:00 (время местное) сегодня, 4 декабря, за прошедшие сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 172 случая. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

7:46

Тюменские родители требуют вернуть детей в школы

Тюменские родители требуют отменить дистанционное обучение. Они просят депутатов и прокуратуру поддержать их, сообщает портал 72.ru.

Инициативная группа тюменских родителей сообщает, что дети с дистанционным обучением выпали из социума. Кроме того, не все семьи могут обеспечить место для удалённого обучения, и постоянное нахождение в четырёх стенах квартиры негативно влияет на физическое состояние школьников.

7:37

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в ходе своего видеообращения на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвящённом COVID-19, осудил попытки политизировать пандемию коронавируса.

«Осуждаем стремление ряда государств и интеграционных объединений политизировать пандемию COVID-19 по целому ряду вопросов, включая вакцинацию населения. Антисолидарные решения могут отодвинуть время запуска эффективных решений и повысить стоимость спасительных мер», — сказал Мурашко.