На территории России начинается долгожданная вакцинация от COVID-19, и стартовала она с Москвы. Накануне мэр столицы Сергей Собянин выступил с соответствующим заявлением. Так, в городе откроется более 300 прививочных пунктов. Первыми к вакцинации будут допущены лица из групп профессионального риска — учителя, медики и социальные работники. Запись на вакцинацию для них открылась 4 декабря, а первые прививки можно будет сделать уже 5 декабря. В ближайшие недели список лиц, которые будут допущены к вакцинации, будет расширяться.

Разработанной в России вакциной от COVID-19 активно интересуются и другие страны, однако 2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что приоритет в вакцинации и производстве прививочного материала будет отдаваться именно внутрироссийским потребностям.

О том, как развивается ситуация с коронавирусом в России, рассказывает ИА REGNUM.

Вакцинация. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM