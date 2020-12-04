Пермь, , 07:33 — REGNUM В Пермском крае населению разрешили кататься на коньках и лыжах. Однако работать катки и лыжные базы будут при соблюдении определённых условий — с учетом текущей эпидситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба краевой администрации.

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Согласно дополнениям, внесенным в губернаторский указ, на катках допускается присутствие на каждые 10 квадратных метров по одному человеку. При массовом катании на крытых катках не должно быть больше 30 человек. Кроме того, в зоне катания недопустимо нахождение граждан, проходящих спортивную подготовку, и иных посетителей. В раздевалке должно быть не более одного человека на 4 квадратных метра.

На лыжных трассах жителям рекомендовано соблюдать безопасную дистанцию. К зонам проката и переодевания на лыжных базах предъявляются такие же требования, как и для катков. Ограничения касаются только любительского спорта.

«Мы понимаем, что жители не могут всё время оставаться дома, особенно в дни грядущих новогодних каникул. Для поддержания хорошего самочувствия и укрепления здоровья всем нужна физическая активность. Катки и лыжные базы в данном случае — замечательный вид досуга, который к тому же организован на открытом воздухе. Но важно обеспечить их работу так, чтобы добрые намерения не привели к нежелательным последствиям», — сказал губернатор Дмитрий Махонин.

Работа муниципальных и краевых спортивных школ, а также профессиональных клубов продолжится в обычном режиме.

В Зимний период (2020/2021) на территории региона будет действовать 58 лыжных баз и 208 ледовых арен, из которых 11 расположены в крытых помещениях. В ближайшее время для массового катания откроется 90 катков.