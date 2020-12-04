Бузулук, Оренбургская область, , 07:23 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области 4 декабря из-за мороза отменили занятия для учеников начального звена школ, сообщает администрация города.

По данным синоптиков, утром в Бузулуке столбик термометра опустился до — 25 °C. Напомним, ранее гидрометцентр прогнозировал аномальное похолодание на территории Оренбуржья. Погодные условия диктует морозный сибирский антициклон.

Добавим, занятия в школах рекомендуют не проводить для учащихся 1−4-х классов — при температуре — 25ºС и ниже; для учеников 5−8-х классов — при температуре — 28ºС и ниже; а для старшеклассников (9−11-е классы) — при температуре — 30ºС и ниже.

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