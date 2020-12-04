Вашингтон, , 07:19 — REGNUM Ведущий будущей церемонии вручения премии The Game Awards 2020 Джефф Кейли назвал имена ещё нескольких звёзд, которые появятся на мероприятии. Об этом 4 декабря сообщила официальная Twitter-страница конкурса.

Стало известно, что в качестве соведущих на будущей The Game Awards выступят Галь Гадот («Чудо-женщина») и Бри Ларсон («Капитан Марвел»). Администрация аккаунта сообщила, что актрисы назовут победителей номинаций.

Проведение церемонии вручения наград за достижения в области видеоигр The Game Awards 2020 состоится 10 декабря 2020 года. Стоит отметить, что в этот же день выйдет в продажу игра Cyberpunk 2077.

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