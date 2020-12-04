Вашингтон, , 07:09 — REGNUM Бывший разработчик из студии Bluepoint Games рассказал, что для тестирования ремейка игры Demon's Souls он использовал модели резиновых утят. Об этом 4 декабря сообщил портал Screen Rant.

Колин Харрис, занимавший должность технического художника проекта, выложил в сеть видео, в котором он показал, как тестировал различные технологии и эффекты, в частности, физику игры и эффекты тумана. Зрители могут видеть, как модели утят использовались при тестировании анимации разрушения стола. Однако настоящим «гвоздём программы» является конец ролика.

https://twitter.com/hollincarris/status/1334185063798411264

Ремейк Demon's Souls вышел в продажу 12 ноября 2020 года, одновременно с релизом PlayStation 5. Пока что игра является эксклюзивом платформы.

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