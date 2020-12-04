Москва, , 07:02 — REGNUM Российский учёный Анатолий Губанов, арестованный Лефортовским судом Москвы по делу о госизмене, участвовал в международном проекте по разработке гиперзвукового самолета Hexafly-Int. Об этом говорится в научных публикациях на портале eLibrary.ru.

Имя физика упоминается в 119 научных работах, размещённых в библиотеке. На научно-технической конференции по аэродинамике, состоявшейся в 2017 году, Губанов выступал как автор исследования Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского по международному проекту Hexafly-Int.

Отмечается, что работа велась совместно с учёными Германии, Нидерландов, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Австралии под эгидой Европейского центра космических исследований и технологий.

Физика 3 декабря арестовал Лефортовский суд Москвы. Его обвиняют в передаче зарубежным странам секретных разработок в авиационной промышленности. Суд отправил его под арест до 2 февраля 2021 года.