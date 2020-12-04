Варшава, , 06:41 — REGNUM Студия CD Project Red объявила, что она объединится с Twitter для проведения специального мероприятия, приуроченного к релизу игры Cyberpunk 2077. Публикация была размещена 3 декабря на странице проекта в соцсети.

Разработчики написали, что 9 декабря 2020 года совместо с TwitterGaming они проведут мероприятие CyberNight, которое будет представлять собой «нечто особенное». Они сопроводили публикацию минутным тизер-трейлером.

https://twitter.com/CyberpunkGame/status/1334527855154388992

Напомним, Cyberpunk 2077 выйдет в продажу 10 декабря 2020 года. Ранее CD Project Red предупредила геймеров, которым удалось получить копию игры раньше официального релиза, что она будет добиваться удаления всех роликов с демонстрацией игрового процесса, опубликованных до момента, который наступит 9 декабря, в 14:00 по московскому времени.

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