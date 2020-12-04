Хабаровск, , 06:52 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв стал наставником для трёх финалистов конкурса «Лидеры России. Политика», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В этом году для участия в первом этапе зарегистрировалось почти 34 тыс. человек со всей России. В финал вышли 100 кандидатов, у которых была возможность выбрать персонального наставника из числа ведущих общественно-политических деятелей страны. В список попал и Михаил Дегтярёв.

Перенять его опыт в законотворческой сфере, и в качестве главного лица в исполнительной власти Хабаровского края пожелали три финалиста: председатель правления ХКОО Тхэквондо (ГТФ) «Торнадо», сопредседатель Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» в Хабаровском крае, член центрального штаба, руководитель штаба регионального отделения Общероссийского движения «Бессмертный полк России» в Хабаровском крае, член Общественной палаты Хабаровского края Андрей Белоглазов; замдиректора Института социальных исследований Финансового института при правительстве РФ Максим Васильев и зампредседателя Законодательного собрания Челябинской области Константин Захаров.

Михаил Дегтярёв пообщался с финалистами и предложил им обмениваться опытом как в онлайн-формате, так и очно.

Как сообщало ИА REGNUM, замминистра строительства и ЖКХ РФ, победитель первого сезона конкурса «Лидеры России — 2018», член Клуба «Эльбрус» Дмитрий Волков рассказал о конкурсе, мифах и правилах госслужбы, жизненных и профессиональных принципах.