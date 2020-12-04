Сува, , 06:16 — REGNUM На Фиджи выявили два случая заражения коронавирусом нового типа за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава страны.

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Сообщается, что оба зараженных прибыли на Фиджи из Новой Зеландии. Предполагается, что женщины возрастом 74 и 77 лет могли заразиться в новозеландском Окленде, где находились на карантине в обсерваторе.

В настоящее время на Фиджи числится девять активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране выявили 44 случая заражения SARS-CoV-2. Из них два пациента скончались от осложнений, вызванных коронавирусом нового типа.