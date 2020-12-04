Казань, , 09:02 — REGNUM Три жителя Татарии скончались от коронавирусной инфекции за последние сутки. Таким образом, по состоянию на 4 декабря погибшими числятся 144 человека. Об этом сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Возраст погибших мужчин — 55, 63 и 77 лет. Причины смертей установили по итогам патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии, по информации на 3 декабря, носителями коронавируса числились 10 601 человек, за сутки заболели еще 87 жителей республики. Всего выздоровели 9 294 пациента, за сутки — 79 человек.

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