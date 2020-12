Эдмонтон, Канада, , 06:08 — REGNUM BioWare объявила, что генеральный менеджер Кейси Хадсон и исполнительный продюсер проекта игры Dragon Age 4 Марк Дарра покинули компанию. Об этом 3 декабря студия сообщила в своём блоге.

Главный директор студии Лаура Миле отметила, что их уход не повлияет на реализацию проектов игр, которые сейчас находятся в разработке. Должность исполнительного продюсера займёт Кристиан Дейли, а курировать студию пока придётся Саманте Райан, которая ранее была вице-президентом Warner Bros Games по производству и разработке.

О причинах ухода Хадсона и Дарра не сообщается, глава студии написала, что в компании обоих будут считать «неотъемлемой частью истории студии». Милле добавила, что сейчас компания ищет человека, который смог бы заменить Хадсона.

Стоит отметить, что Марк Дарра проработал в BioWare много лет, он играл важную роль в разработке всех игр франшизы Dragon Age. Кейси Хадсон наиболее известен в качестве креативного директора игр Mass Effect и Star Wars: Knights of the Old Republic

Читайте ранее в этом сюжете: На компанию Square Enix подали в суд из-за фильма по игре Dragon Quest

Читайте развитие сюжета: На The Game Awards 2020 выступят звезды «Чудо-женщины» и «Капитана Марвел»