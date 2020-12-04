Якутск, , 06:05 — REGNUM Власти Сахалинской области намерены увеличить размер взносов на капитальный ремонт жилья в 2021 году. Выяснилось, что в островном регионе этот тариф является самым низким среди всех субъектов Дальнего Востока.

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По проекту документа, с 1 января 2021 года планируется увеличение взносов на капремонт с 6,3 рубля до 7,5 рубля, пишет ИА Sakh.com.

При этом самый высокий тариф на сборы взносов с населения на капремонт жилья установлен на Дальнем Востоке в Якутии — 13,69 рубля, на втором месте Чукотка — 10,8 рубля, на третьем — Бурятия — 10,44 рубля. Жители Магаданской области платят взносы по тарифу 9,9 рубля, Камчатки — 9,7 рубля, Приамурья — 8,3, Приморья — 8,1, Хабаровского края — 8,08, Забайкалья — 7,68, ЕАО — 7,47.

Как сообщало ИА REGNUM, Сахалин перестал быть единственным регионом Дальнего Востока, бюджет которого справлялся со всеми расходными обязательствами без привлечения кредитных средств. Министерство финансов области объявило электронный аукцион на предоставление региону кредита для финансирования дефицита бюджета.