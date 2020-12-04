Новокузнецк, Кемеровская область, , 06:01 — REGNUM В Новокузнецке женская бригада начала обучение на водителей автобусов. После завершения курсов в автошколе они сядут за руль новых городских автобусов компании-перевозчика «Питеравто». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Им будущий работодатель готов компенсировать половину затрат на оплату обучения на категорию «D».

По словам начальника Новокузнецкой объединенной технической школы РО ДОСААФ Юрия Корнеева, от женщин уже поступило 38 заявок на обучение и звонки от желающих продолжаются.

Теоретическое обучение рассчитано на один месяц, потом ещё около двух месяцев курсанты будут осуществлять практическое вождение.