Казань, , 08:58 — REGNUM Около 200 студентов-медиков из Казахстана, обучающиеся в Татарии, не смогли вернуться к образовательному процессу из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы РТ Лилия Галимова.

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С ее слов, ситуация уже разрешена. «В ближайшее время будет организовано их возвращение для того, чтобы они могли продолжить здесь обучение», — отметила спикер. Республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19 решает организационные вопросы по осуществлению авиарейса, с помощью которого студентов-медиков доставят в Татарию, так как им необходима практическая работа, добавила Галимова.

ИА REGNUM напоминает, в Казани студенты вузов высказали идею о переводе их на дистанционное обучение. Республиканское управление Роспотребнадзора эту инициативу не поддержало.

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