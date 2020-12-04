Пенза, , 08:56 — REGNUM В Пензенской области за сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончались 88-летний и 82-летний мужчины. Таким образом, по состоянию на 4 декабря всего погиб 251 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы губернатора Дина Черёмушкина.

Пожилые мужчины имели несколько тяжелых сопутствующих заболеваний, которые осложняли проводимую терапию. Причина смерти — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

ИА REGNUM напоминает, общее число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в мире превысило 65 миллионов. В наибольшей степени от коронавируса пострадали США (14 102 568 заразившихся, 275 729 умерших), Индия (9 534 964, 138 648) и Бразилия (6 436 650, 174 515).

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