Нью-Йорк, США, , 05:33 — REGNUM Бразильские специалисты принимают участие в разработке шести вакцин от коронавирусной инфекции, заявил глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу в ходе своего выступления на Генассамблее ООН.

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«Мы реализуем шесть национальных проектов по созданию вакцины, которые разрабатывают университеты, государственные лаборатории и государственные технологические компании», — заявил он.

Араужу добавил, что к середине 2021 года в стране будет произведено от 600 до 800 млн доз препаратов против COVID-19. Он подчеркнул, что таким образом Бразилия старается внести свой вклад в борьбу с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM ранее генсек ООН Антониу Гутерриш раскритиковал ряд стран, которые не соблюдают рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19. По его мнению, подобное поведение подрывает усилия международного сообщества по противодействию пандемии.