Нижняя Салда, Свердловская область, , 05:29 — REGNUM В Нижней Салде Свердловской области закончено следствие по уголовному делу о покушении на убийство. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи считают, что неоднократно судимый ранее гражданин 1976 года рождения вечером 2 августа напал на одного из молодых людей. Этому предшествовал отказ гражданина надеть футболку, снятую из-за того, что на улице было жарко. Замечание молодому человеку обвиняемый сделал с балкона. Но тот лишь отмахнулся. Тогда обвиняемый, будучи пьяным, вооружился кухонным ножом и во дворе напал на парня.

Молодой человек оказал активное сопротивление и всё же был ранен в шею. На место прибыл наряд полиции. Напавший был задержан. Сейчас его уголовное дело направлено в суд.