Сантьяго, , 05:25 — REGNUM В Чили за прошедшие сутки выявили 1507 зараженных коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на чилийской территории достигло 547 223. Также за минувшие сутки в Чили скончался еще 81 пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в этой латиноамериканской стране жертвами осложнений COVID-19 стали 15 519 человек.

В настоящее время в Чили числится 9104 активных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Отмечается, что уже 530 470 пациентов с COVID-19 выздоровели и были выписаны из медучреждений.