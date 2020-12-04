Новосибирск, , 05:07 — REGNUM В Новосибирской области в текущем году проведено уже 2270 проверок объектов капитального строительства. Вынесено более 400 постановлений о привлечении к административной ответственности. Об этом сообщил начальник инспекции государственного строительного надзора региона Алексей Нечунаев.

По словам Нечунаева, строительная отрасль не работала в период ограничений по коронавирусу только неделю, поэтому проверки инспекцией велись по большей части в плановом режиме.

«В числе наиболее часто выявляемых в 2020 году нарушений при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства — нарушение требований проектной документации. Такие нарушения составляют более 60% от их общего числа», — уточнил он.

Среди иных нарушений — строительство и реконструкция объектов без разрешения, нарушение сроков направления в инспекцию извещения о начале строительства, реконструкции объектов капитального строительства, невыполнение в срок законно выданного инспекцией предписания, самовольная эксплуатация объекта капитального строительства без разрешения на ввод его в эксплуатацию и другие.

За нарушения застройщикам грозит наказание — от предупреждения до штрафа в размере одного миллиона рублей.