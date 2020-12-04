Куньмин, Китай, , 05:00 — REGNUM Восемнадцать азиатских слонов были замечены в природном заповедники Сишуабаньна-Дайского автономного района провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Трубящие дикие слоны впервые были услышаны лесником в одной из деревень близ природного заповедника Мэнлунь 12 ноября. Позднее удалось найти их следы. Спустя два дня дроны и инфракрасные камеры сфотографировали стадо, которое включает 11 взрослых слонов и семь слонят, сообщил заместитель главы станции управления и защиты Мэнлунь Ван Бо.

Дикие слоны не появлялись здесь уже 41 год, сообщил Ван. Станция осуществляет мониторинг в режиме реального времени и обеспечивает раннее предупреждение о деятельности слонов в этом районе.

С 1958 года Юньнань создала 11 национальных или региональных природных заповедников в тропиках, охватывающих общую площадь около 510 тыс. га, обеспечивая приют для азиатских слонов.