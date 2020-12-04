Новосибирск, , 04:54 — REGNUM В Новосибирской области с начала декабря возобновились плановые профилактические медицинские осмотры. В министерстве здравоохранения региона заявили, что эпидемиологическая ситуация позволила принять данное решение.

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«Учитывая ситуацию с коечным фондом, предусмотренным для борьбы с COVID-19, а у нас в настоящий момент около 1,2 тыс. свободных коек, было принято решение, что два медицинских учреждения — гинекологическая больница №2 и родильный дом №2 — будут обратно перепрофилированы для возобновления своей прямой деятельности, — прокомментировал министр здравоохранения области Константин Хальзов. — На этой неделе выписываются пациенты, а с 7 декабря мы начинаем работу по переводу учреждений для работы по их прямому профилю».

Также, с 1 декабря в регионе возобновлена диспансеризация.

Напомним, что на утро 3 декабря в Новосибирской области выявлено 23 232 случая заражения коронавирусом.