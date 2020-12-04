Пекин, , 04:50 — REGNUM На материковой части Китая за прошедшие сутки было выявлено 17 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Из общего числа новых случаев, два оказались локальными, остальные — импортированными, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР. Оба локальных случая пришлись на Внутреннюю Монголию.

Кроме того, в Шанхае выявлен один новый случай подозрения на заболевания опасной инфекцией у прибывшего в город из-за пределов материковой части страны. Новых случаев гибели людей от инфекции в стране не зафиксировано.