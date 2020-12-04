Хабаровск, , 04:53 — REGNUM Руководители Хабаровского края и его столицы в День Неизвестного Солдата почтило память погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв вместе с руководителями исполнительных и законодательных органов власти, представителями Восточного военного округа и силовых структур возложили венки и цветы к мемориалу «Вечный огонь» на площади Славы и памятнику в честь жителей региона, павших в локальных войнах.

«Памятный день увековечивает воинскую доблесть и бессмертный подвиг наших воинов, которые погибли в боевых действиях и чьи имена остались неизвестными», — сказал Михаил Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Магаданской области 3 декабря прошли торжественные мероприятия, посвящённые Дню Неизвестного Солдата и 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.