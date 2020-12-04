Пекин, , 04:48 — REGNUM Из больниц Китая за прошедшие сутки было выписано 12 пациентов, переболевших COVID-19, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Как сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, в больницах страны на лечении по-прежнему остается еще 271 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, включая пятерых в тяжелом состоянии.

Общее число заболевших в Китае с начала эпидемии достигло 86 584 человек, из которых 81 649 человек были выписаны из больниц, еще 4634 скончались.