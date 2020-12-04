Пекин, , 04:45 — REGNUM На материковой части за прошедшие сутки выявлено 15 новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 4 декабря агентство Синьхуа.

Общее число таких случаев в стране достигло 3904 с начала эпидемии. Девять новых случаев пришлись на Шанхай, по два — на Фуцзянь и Хэнань и по одному — на Шаньдун и Гуандун, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Всего 3666 «импортных» пациентов было выписано из госпиталей страны по выздоровлении, в то время как еще 238 остались госпитализированными, включая троих в тяжелом состоянии. Смертей среди данной группы пациентов не зафиксировано.