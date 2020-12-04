Лондон, , 04:44 — REGNUM Обязанность соблюдать двухнедельный карантин из-за коронавируса при въезде на территорию Англию будет отменена для некоторых бизнесменов, спортсменов и журналистов, написал на своей странице в Twitter министр транспорта Великобритании Грант Шэппс.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Речь идет о категории путешественников, деятельность которых «представляет пользу» для экономики этой части британского королевства. Решение вступает в силу с 5 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, с 14 ноября в Великобритании отменен карантин для туристов из Исландии, ОАЭ, Катара, Камбоджи, Лаоса, Бахрейна и Чили, а также для жителей британской заморской территории Теркс и Кайкос.

Читайте ранее в этом сюжете: Великобритания отменит карантин для въезжающих из ряда стран