Новосибирск, , 04:41 — REGNUM Новосибирская прокуратура завершилапроверку информации о жестоком обращении с детьми в детской туберкулезной больнице. По её результатам руководителям областной туберкулезной больницы и регионального министерства здравоохранения были внесены представления. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

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«Установлено, что в лечебном учреждении находилось 27 детей в возрасте до семи лет, требующих присмотра и ухода, однако обслуживающего персонала не хватало (пять ставок нянь были вакантны). В ночное время (с 20:00 до 8:00) малолетние дети оставались одни, без присмотра нянь», — уточнили в прокуратуре.

Кроме того, вопреки Федеральному закону, добровольное согласие было подписано не законным представителем малолетней, пострадавшей от жестокого обращения в учреждении, а её бабушкой. Но больница не информировала органы системы профилактики о девочке, возможно оставшейся без попечения родителей.

При этом областное министерство здравоохранения нескольких лет не проводило в медицинской организации плановых проверок.

Накануне, 3 декабря, новосибирская прокуратура утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 35-летней и 55-летней медсестёр. Они обвиняются в «неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Дела в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, по данным следствия, медсёстры жестоко обращались с малолетними пациентами, в том числе «наносили им удары ладонями по частям тела».

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