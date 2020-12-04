Хабаровск, , 04:21 — REGNUM В Хабаровском крае за минувшие сутки лабораториями выдано 338 положительных тестов на коронавирус, на пять больше, чем днём ранее. Выздоровел 461 пациент. Зафиксировано два смертельных случая от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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В Хабаровске выявлено 238 новых случаев заражения, в Верхнебуреинском районе — 21, в районе им. Лазо — 20, в Бикинском — 14, в Тугуро-Чумиканском — 15.

В госпиталях для лечения больных COVID-19 развернута 3291 койка, из них свободны 490. На аппаратах ИВЛ 31 пациент в тяжёлом состоянии.

Всего на лечении находится 6678 жителей Хабаровского края.

На 4 декабря в регионе зарегистрировано 25 571 носителей коронавируса, 18 731 пациент выздоровел, скончались 162 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв смягчил ограничительные меры по коронавирусу — с 3 декабря музеи и библиотеки возобновили работу в привычном режиме, но посетителей будут принимать по предварительной записи с учётом индивидуального посещения, либо в составе семьи.