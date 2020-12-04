Женева, Швейцария, , 04:06 — REGNUM Сумма в размере $4,3 млрд необходима для срочного финансирования международной программы доступа к вакцинам, тестам и терапевтическим средствам от COVID-19 (ACT-Accelerator), сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Всего на указанную программу планируется выделить $28,2 млрд. В заявлении подчеркивается, что, если эту сумму не удастся собрать, то развивающиеся страны в скором времени столкнутся с дефицитом средств для борьбы с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генсек ООН Антониу Гутерриш подверг критике страны, которые не выполняют рекомендации ВОЗ по противодействию распространению COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В ООН раскритиковали страны за невыполнение рекомендаций ВОЗ по пандемии