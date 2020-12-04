Сеул, , 04:05 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили рекордное с начала пандемии число зараженных коронавирусом нового типа — 629 человек. Об этом свидетельствуют данные южнокорейского центра по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: Европа опасается третьей волны — трансляция»

Отмечается, что из них 600 случаев связано с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. До этого в стране выявляли более 500 зараженных на протяжении двух дней подряд. Эксперты предполагают, что республика столкнулась с третьей волной заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Всего с начала пандемии в Южной Корее выявили 36 332 случая заражения коронавирусом нового типа. Также за 3 декабря в республике скончались еще семь пациентов с COVID-19. Таким образом, жертвами болезней, вызванных новым коронавирусом, в Южной Корее стали 536 человек.