Ланьчжоу, Китай, , 03:16 — REGNUM Всего 25 млн юаней (около $3,8 млн) было собрано на компенсации для случаев заболевания бруцеллезом, вызванными городским загрязнением воздуха в 2019 году в городе Ланьчжоу, столице провинции Ганьсу на северо-западе Китая, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

В общей сложности у 10 528 человек были подтверждены антителам к бруцелле после того, как загрязненние выхлопными газами привело к заболеванию людей бруцеллезом в период с июля по август 2019 года, сообщили в провинциальном центре профилактики и контроля заболеваний.

Инфекции были вызваны из-за использованиея просроченного дезинфицирующего средства на биологической фармацевтической фабрике China Animal Husbandry Industry Co., Ltd. (CAHIC) в Ланьчжоу, которая производит вакцины против бруцеллеза животных. Это привело к тому, что бактерии попали в выхлопные газы завода.

Заместитель мэра Ланьчжоу Вэй Цинсян, заявил, что фабрика несет прямую ответственность за инцидент и должна понести расходы на лечение заболевших в течение всей их жизни.

Завод собрал деньги, чтобы создать специальный фонд для пострадавших. До сих пор предприятие полностью несло все медицинские расходы по всем случаям заболевания и выплатила около 3,84 млн юаней компенсации 3244 людям. До настоящего времени медицинская помощь была оказана в общей сложности 1604 больным бруцеллезом с симптомами заболевания, причем двое из них в настоящее время находятся на лечении в больнице.

Бруцеллез обычно передается при контакте с инфицированным скотом, включая крупный рогатый скот и овец, или при употреблении в пищу непастеризованных молочных продуктов. Заболевание характеризуется лихорадкой, недомоганием и головными болями.