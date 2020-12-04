Оттава, , 03:16 — REGNUM В Канаде общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 395 тысяч, передает телеканал CTV.

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По его данным, за 3 декабря в стране выявили 6044 инфицированных SARS-CoV-2. К настоящему времени в Канаде с начала пандемии выявлено 395 576 зараженных коронавирусом нового типа. Жертвами осложнений COVID-19 в стране стали 12 395 человек.

Наиболее стремительный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией наблюдается в провинциях Онтарио и Квебек. В частности, в Квебеке показатели по заболеваемости являются рекордными с начала пандемии. В связи с этим власти провинции решили запретить массовые мероприятия на Рождество.