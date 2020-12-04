Пекин, , 03:07 — REGNUM Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин заявил о достижении Китаем поставленной цели искоренения бедности, как и было запланировано, передает 3 декабря агентство Синьхуа.

По его словам, данный факт знаменует внушительную победу, которая должна впечатлить весь мир. За восемь лет упорной работы Китай вывел из нищеты все сельское бедное население в соответствии с нынешним стандартом. Почти 100 млн бедных людей избавились от нищеты, заявил Си Цзиньпин.

По словам Си Цзиньпина, Китай исключил все бедные страны из списка бедности и ликвидировал как абсолютную бедность, так и региональную бедность.

После 18-го Съезда ЦК КПК, партия выдвинула борьбу с бедностью на более видное место, приняв внушительные меры, оригинальным образом проведя самую крупную и энергичную борьбу в истории человечества с бедностью, сказал Си.