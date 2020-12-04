Пекин, , 03:03 — REGNUM Высший суд Китая призвал все суды по всей стране соблюдать требования регистрации при подаче дел и устранить все возможные препятствия, сообщает 3 декабря агентство Синьхуа.

Согласно циркуляру, выпущенному Верховным народным судом Китая, народные суды всех уровней должны жестко пресекать любые попытки заблокировать подачу заявлений и должны обрабатывать все дела своевременно и эффективно.

Суды также должны избегать опозданий в работе при подаче дел по мере приближения конца года, заявил Верховный народный суд, добавив, что в последнее время случаи опозданий наблюдались в нескольких региональных судах.

Верховный народный суд отметил, что система регистрации подачи дел, внедренная в 2015 году, значительно повысила эффективность подачи исков.