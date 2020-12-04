Рим, , 03:00 — REGNUM Все лица, въезжающие в Италию из-за рубежа в период рождественских и новогодних каникул, будут обязаны проходить двухнедельный карантин, заявил итальянский премьер-министр Джузеппе Конте в ходе пресс-конференции.

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Речь идет о периоде времени с 21 декабря по 6 января. Это правило распространяется как на граждан Италии, так и на иностранцев. Конте признался, что, по замыслу правительства, такое ограничение должно заставить людей отказаться от выезда за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Италии собираются ввести комендантский час в ночное время на период рождественских и новогодних праздников.

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