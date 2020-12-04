Белград, , 02:42 — REGNUM Новые ограничительные меры в Сербии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом приняли сербские власти, сообщает пресс-служба правительства республики.

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Так, согласно введенным правилам, театры и кинотеатры могут работать не более 17 часов в неделю. Продовольственные магазины должны закрываться после 21:00.

Торговые центры, развлекательные заведения и предприятия общепита будут закрыты в выходные дни, а в будни они должны прекращать работу в 17:00. Решение вступает в силу с 4 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Сербии Александр Вучич объявил, что в республику для проведения исследований прибыла российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V».

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