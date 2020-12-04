Бразилиа, , 02:26 — REGNUM Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии увеличилось до 6 487 084. Об этом сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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За сутки в стране выявлено 50 434 факта инфицирования этим вирусом. Кроме того, от осложнений при COVID-19 скончались 755 пациентов. Всего в Бразилии зарегистрировали 175 270 летальных исходов при указанном заболевании.

При этом 5 725 010 человек смогли излечиться.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 декабря Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) обнародовало перечень минимальных требований для экстренного использования вакцин от новой коронавирусной инфекции на бразильской территории.

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