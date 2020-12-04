Красноярск, , 02:29 — REGNUM В пятницу, 4 декабря, в Красноярске будет небольшая облачность, без осадков, на дорогах гололедица, температура воздуха — 11… — 9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было — 12 °C.

Ночью с 4 на 5 декабря ожидается до — 20 °C. Небольшой кратковременный снег.

Скорость западного, северо-западного ветра 7−12 м/с. Давление — 747 мм рт. ст.

В субботу, 5 декабря, в Красноярске до — 11 °C днём и около — 20 °C ночью. Временами небольшой снег.

В субботу, 5 декабря, в Красноярске ожидается до — 14 °C днём. Ночью — до — 15 °C. Без осадков

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 4 декабря на юге Таймырского муниципального района сохранится очень сильный северо-западный ветер 15−20 м/с, на порывах местами 22−27 м/с, метель. В центральных и южных районах Красноярского края на дорогах сохранится гололедица.