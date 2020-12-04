Бухарест, , 01:48 — REGNUM В Румынии за прошедшие сутки скончались 211 пациентов с коронавирусной инфекцией. Это рекордный показатель с начала пандемии, сообщает пресс-служба румынского минздрава.

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Предыдущий рекорд по количеству летальных исходов от COVID-19 за сутки был зафиксирован 11 ноября — тогда в Румынии умерли 203 человека. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, стали 11 876 человек.

Также за 3 декабря в Румынии выявили 7661 инфицированного SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в стране достигло 492 211.