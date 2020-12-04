Белград, , 01:06 — REGNUM Российская вакцина против коронавирусной инфекции «Спутник V» прибыла в Сербию для проведения исследований, заявил сербский президент Александр Вучич в эфире национального телевидения.

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«Я вам могу дать эксклюзивную информацию: сегодня прибыла российская вакцина в Сербию, 20 доз», — заявил он.

Вучич добавил, что по итогам исследования Сербия примет решение, использовать ли российский препарат для вакцинации населения или нет. При этом он подчеркнул, что для Белграда не имеет значение страна-производитель вакцины. По словам Вучича, Сербия будет использовать ту вакцину, которая является эффективной и доступной.

Как сообщало ИА REGNUM, к 3 декабря в Сербии подтвердили 40 305 случаев заражения коронавирусом нового типа. Отмечалось, что в стране продолжается рост заболеваемости COVID-19.

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