Токио, , 00:49 — REGNUM На издательскую компанию Square Enix подали в суд из-за персонажа игры Dragon Quest 5. Об этом 3 декабря сообщил портал Game Rant.

Иск подала писательница Саори Куми, являющаяся автором новеллы, в основу которой легла Dragon Quest 5. Причиной стало то, что в в 2020 году на потоковом сервисе Netflix вышла англоязычная версия анимационного фильма Dragon Quest: Your Story, который является адаптацией игры Dragon Quest 5: Hand of the Heavenly Bride 1992 года.

Стоит отметить, что обычно в играх серии Dragon Quest центральный персонаж не имеет имени и его называют просто «герой». Однако в этой картине главный герой получил имя Лука, которое, как считает Куми, является англоязычной адаптацией имени Рюка, которое получилгерой её новеллы.

Первый иск писательница подала в декабре 2019 года против студии, выпустившей фильм, она потребовала извинений и добавления её имени в число создателей фильма. Сейчас стало известно, что Куми подала ещё один иск против компаний Square Enix и киностудии Toho, в котором потребовала выплатить ей 2 млн иен (около 1,43 млн рублей).

Несмотря на то, что Dragon Quest 5: Hand of the Heavenly Bride не является самой популярной у поклонников серии, фильм Dragon Quest: Your Story в 2019 году вошёл в топ-25 кинопроката Японии по кассовым сборам. На домашнем кинорынке картине удалось собрать около $13 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Microsoft заявил, что сейчас компания сфокусирована на видеоиграх