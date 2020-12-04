Вашингтон, , 00:21 — REGNUM Актёр Дэвид Хейтер признался, что он хотел бы ещё раз озвучить Солида Снейка в новой игре серии Metal Gear. Публикацию он разместил 2 декабря на своей странице в Twitter.

Один из поклонников задал Хейтеру вопрос о том, верны ли слухи по поводу возможного выпуска ремейка Metal Gear Solid. Фанат также выразил надежду, что актёра вновь пригласят озвучивать персонажа.

«Честно говоря, не знаю, верны ли слухи. Но если это так, дайте студии знать, что вы хотите, чтобы я вернулся в роли Снейка», — написал Хейтер, добавив, что он всегда готов вернутсья на остров Shadow Moses.

https://twitter.com/DavidBHayter/status/1334010482248671232

Слухи о том, что Metal Gear Solid может получить полноценный ремейк появились в сети в сентябре 2020 года. Согласно опубликованной информации, реализацией проекта может заняться студия Bluepoint Games. Релиз оригинальной игры состоялся на консоли PlayStation в 1998 году.

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